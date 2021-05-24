От водителя на стройке до лучшего тренера века: путь Дмитрия Миндиашвили, воспитавшего более ста чемпионов мира по борьбе

Фото: министерство спорта Красноярского края

24 мая 2021 года от пневмонии умер легендарный тренер по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили. В двух словах невозможно пересказать вклад уже легендарного тренера в спортивные успехи Красноярского края и всей России.

Ранние годы и жизнь в Грузии

Едва ли в молодые годы Дмитрий Георгиевич мог подумать, что переедет в Сибирь и станет культовой фигурой для Красноярского края. Будущий тренер родился 4 июня 1933 года в Тбилиси в семье офицера внутренних войск.

Окончив 7 классов школы, он ушел в чабаны, но вскоре вернулся и закончил 8-й класс, после которого окончательно прервал получение образования и стал работать помощником шофера.

В 1952 году ушел в армию. Службу проходил в Астрахани, получил звание сержанта. В этот период жизни Миндиашвили серьезно увлекся вольной борьбой. Демобилизовался в 1955 году.

Фото: министерство спорта Красноярского края

Переезд в Красноярск

После службы Миндиашвили переехал в Сибирь и работал шофером на строительстве железной дороги «Абакан-Тайшет».

В 1956 году переехал в Красноярск. В краевой столице Дмитрий Георгиевич продолжил работу шофера. Он трудился на строительстве Коммунального моста, возведении Красноярской ГЭС и других объектах.

Спортивная карьера

Во время работы шофером Миндиашвили продолжал заниматься борьбой в спортивном сообществе «Пищевик». В 1957 году стал чемпионом Красноярска, а в следующем годы – чемпионом всего Красноярского края. В 1958 году вернулся в Тбилиси, где выступил уже чемпионате СССР по вольной борьбе. В итоге он занял 4-е место, получил звание мастера спорта.

Тренерская карьера

Еще во время спортивной карьеры Дмитрий Георгиевич начал тренировать молодых спортсменов в ДСО «Труд». Первые успехи на этом поприще у него появились в 60-х годах. Воспитанники Дмитрия Георгиевича выступали на первенствах Сибири и Дальнего Востока.

Успехи молодого тренера не остались незамеченными и он начал привлекаться в сборную страны, а в 1964 году окончил КГПУ.

В 1968 году на чемпионате Союза воспитанники Миндиашвили завоевали сразу 4 медали: золото завоевал Иван Ярыгин, а Михаил Шалыгин, Михаил Антошин и Владимир Челноков выиграли серебро.

С 1970 по 2001 год Миндиашвили трудился старшим, а затем главным тренером нацсборной.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В 1973 году Дмитрий Миндиашвили основал первую за Уралом Школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы. Спортсмены этой академии завоевали 13 олимпийских наград, 106 медалей чемпионатов мира, 108 медалей – на чемпионатах и первенствах Европы.

Список наград

- Заслуженный тренер СССР;

- Заслуженный тренер РСФСР;

- Заслуженный тренер Грузии;

- Лучший тренер России XX века;

- Заслуженный работник физической культуры РСФСР;

- Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края;

- Академик Балтийской и Петровской педагогической академий, Международной академии интеграции бизнеса и науки, Международной академии науки, образования, индустрии и искусства США.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством 4-й и 3-й степени; Дружбы; Дружбы народов; «Знак Почета», За заслуги перед городом Красноярском.

Медалью «За трудовую доблесть», орденом Чести Республики Грузия, два золотых ордена Международной федерации борьбы.

Самые известные воспитанники

Двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили;

Двукратный чемпион мира Виктор Алексеев;

Первый абсолютный чемпион мира Ахмед Атавов;

Чемпион мира Владимир Модосян;

Двукратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев;

Олимпийские чемпионы Адам Сайтиев, Сагид Муртазалиев, Давид Гобеджишвили.