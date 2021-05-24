В Красноярске умер легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили Фото: Александр ЧЕРНЫХ

4 июня знаменитый тренер по борьбе должен был праздновать свой 88-й день рождения. Информацию о гибели прославленного спортсмена и тренера подтверждает Краевая клиническая больница. Последнее время известный тренер лечился в кардиологическом отделении. Дмитрий Миндиашвили умер 24 мая 2021 года на 87-м году жизни.

В Красноярске Дмитрий Георгиевич жил с 1956 года. Он является почетным мастером спорта, заслуженным тренером России, СССР и Грузии, почетным профессором КГПУ им. В.П. Астафьева, инициатором создания первой за Уралом школы высшегоспортивного мастерства по борьбе и почетным жителем Красноярска.

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