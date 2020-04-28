2020-04-28T13:14:15+03:00
Спорт

Известному красноярскому тренеру Дмитрию Миндиашвили присвоено звания Героя Труда РФ

За выдающийся вклад и особые заслуги перед страной
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дмитрию Миндиашвили присвоено звания Героя Труда РФ. Фото: пресс-служба крайспортаДмитрию Миндиашвили присвоено звания Героя Труда РФ. Фото: пресс-служба крайспорта
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Заслуженному тренеру СССР России и Грузии, основателю краевой Академии борьбы Дмитрию Миндиашвили за особые заслуги перед государством и народом присвоено звание Героя Труда РФ. Соответствующий указ накануне подписал глава государства Владимир Путин.

Вклад Дмитрия Георгиевича в развитие российской вольной борьбы сложно переоценить. Это он принес борьбе в Красноярск и поднял ее уровень до мировых высот. Свою школу борьбы он основал еще в 1973 году, она была первой за Уралом. В 2008 году школа была реорганизована в Академию борьбы и получила имя своего основателя.

Миндиашвили воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, прославивших Красноярск. Среди них двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев, призеры Олимпийских игр Сергей Карамчаков и Адам Барахоев, двукратные чемпионы мира Виктор Алексеев и Виктор Лебедев и другие.

- Это признание Вашего выдающегося вклада в развитие спортивной борьбы не только в Красноярском крае, но в России и мире. Вашими усилиями создана школа борьбы, которая воспитала огромную плеяду выдающихся спортсменов, прославивших наш край, нашу страну. Гордимся Вами, восхищаемся Вашим уникальным профессионализмом и рады трудиться рядом с Вами. Дай Бог Вам, Дмитрий Георгиевич, крепкого здоровья на долгие годы, - поздравил Героя Труда министр спорта края Павел Ростовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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