Последние новости Красноярска на 30 апреля 2021: запрет на строительство в Образцово, загоревшийся на трассе грузовик и снос памятника ветеранам Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» поводит итоги минувших суток. Рассказываем последние новости Красноярска на 30 апреля 2021.

Красноярская прокуратура запретила строительство двух новых многоэтажек в «Образцово»

Прокуратура запретила возведение сразу двух домов в новом микрорайоне. Все дело в том, что строительство началось без разрешения. При этом сваи домов уже забиты. Инвесторы и дольщики напряглись, но ситуация находится на контроле у ряда ведомств. (подробнее)

В Красноярском крае снесли памятник героям Великой Отечественной войны

Под Красноярском в Шалинском снесли памятник ветеранам. Местные жители в шоке и недоумении. Однако в местной администрации сельчан успокоили. Снесли памятник не просто так. Оказалось, что конструкция его устарела, а на том же месте вскоре появится новый мемориал. (подробнее)

Красноярская полиция требует закрыть заброшенный дом в центре города, где держали похищенного 8-летнего мальчика

Дом, в котором мужчина прятал 8-летнего мальчика, в одночасье стал известен на весь Красноярск. Здание на Марковского, 27 является объектом культурного наследия, но долгое время за ним никто не следил, что чуть не привело к трагедии. Теперь полиция требует закрыть дом. (подробнее)

Остановилось с десяток машин: автомобилисты потушили загоревшийся грузовик на оживленной трассе до приезда пожарных

Инцидент произошел на трассе неподалеку от Ачинска. Фура загорелась во время движения. На выручку водителю остановились автомобилисты, которые помогли потушить грузовик до приезда пожарных. (подробнее)

В Красноярске неизвестный пытался похитить девочку: следком завел уголовное дело

Все произошло в Железнодорожном районе Красноярска на Пролетарской неделю назад. Пятиклассница шла в школу, но путь ей преградил мужчина, который набросился на ребенка и пытался затащить к гаражам. Девочке удалось сбежать, а теперь СК возбудил уголовное дело. (подробнее)