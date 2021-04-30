В Красноярском крае снесли памятник героям Великой Отечественной войны. Фото: ТВК Красноярск

В селе Шалинском – это административный центр Манского района – снесли памятник героям Великой Отечественной войны. Это вызвало недоумение и гнев сельчан, ведь все случилось незадолго до Дня Победы. Куда теперь принести венки 9 мая? У многих коренных жителей на стелах были выгравированы имена их родных, которые ушли на войну и не вернулись.

Как пояснили «ТВК Красноярск» в администрации Шалинского, конструкции мемориала уже устарели, пришли в негодность и представляли опасность. Администрация выиграла грант на строительство нового памятника. Есть проект, есть деньги, подрядчика тоже выбрали, по срокам новый объект должны сдать к 1 сентября и отчитаться перед комиссией.

На самом деле с этим сооружением нужно было что-то делать еще лет 15 назад. Но почему сейчас? Почему было не подождать три недели – отметили бы День Победы и занялись. Сроки-то горят. Вот и получается: хотели как лучше, а ветеранов обидели.