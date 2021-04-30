Красноярская полиция требует закрыть заброшенный дом в центре города, где держали похищенного 8-летнего мальчика

Красноярская полиция требует закрыть заброшенный дом в центре города Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

Красноярская полиция требует закрыть нежилой двухэтажный дом на улице Марковского, где почти сутки похититель держал 8-летнего мальчика. Напомним, что 27 апреля со двора дома №82 на Красрабе пропал школьник. После длительных поисков, благодаря неравнодушным красноярцам, полиции удалось выйти на след. Ребенок жив и здоров. А подозреваемого, имеющего за плечами 20-летний срок пребывания в колонии, задержали.

Здание, о котором идет речь, более известно, как «Дом Ленина» (в 1897 году Ильич жил здесь целый месяц, перед отправкой в Шушенское). Это объект культурного наследия, его собственник – агентство по управлению госимуществом Красноярского края (читайте – дом принадлежит краю). Но никто им не занимается, не реставрирует. Здесь не раз видели бездомных, которые едва не подожгли здание. Окна и двери заколочены, но не так надежно – ведь пробрался же сюда похититель и ребенка привел.

Руководство краевой полиции направило письмо в администрацию Центрального района и собственника с требованием закрыть входы в здание. И наверняка это будет сделано в ближайшее время – дело ведь резонансное. Может даже, теперь найдутся желающие его отреставрировать и использовать. Но решит ли это проблему? В Красноярске много подобных заброшек. И, как знать, не творятся ли в них преступления.