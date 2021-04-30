В Красноярске неизвестный пытался похитить девочку: следком завел уголовное дело

В Красноярске неизвестный пытался похитить девочку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске неизвестный пытался похитить девочку, ученицу начальных классов. Это произошло 19 апреля на улице Пролетарской, 47 (возле пересечения Ладо Кецховели и Копылова). Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, около 9 часов утра во дворе дома к ребенку подошел незнакомец в маске. Он схватил ее за руку и стал насильно уводить в сторону ближайших гаражей.

Какие намерения были у мужчины, неизвестно. Важно то, что он не успел довести их до конца: девочка сопротивлялась, ударила его в глаз. И когда он ослабил хватку, вырвалась и убежала, а затем сообщила об этом родителям, а те написали заявление в полицию. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают подозреваемого. Уголовное дело завели по статье «Похищение малолетней».

Напомним, что 27 и 28 марта в Красноярске велись активные поиски 8-летнего мальчика. Похититель, отсидевший в колонии 20 лет, несколько недель следил за зальчиком, а потом обманом заманил в заброшенный дом в центре города.