Остановилось с десяток машин: автомобилисты потушили загоревшийся грузовик на оживленной трассе до приезда пожарных

Скриншот с видео

Загородная трасса, дело такое – ЧП может произойти совершенно неожиданно, помощь нужна сию секунду, а ждать её довольно долго, да и не безопасно. Тогда в ход пускаются абсолютно все подручные средства, лишь бы не дать произойти трагедии. Такая история произошла на автодороге, неподалеку от Ачинска. Водитель грузовика ехал по рабочим делам, когда у него внезапно загорелся автомобиль. Видео с место происшествия появилось в соцсетях.

Грузовая машина стоит на обочине, двери и капот открыты, начинает валить дым. Возле автомобиля бегает мужчина, пытается понять, где и что загорелось. Рядом проезжают другие водители, понимают, что это не просто рядовая поломка, бросают машины на обочинах, и бегут на помощь.

Решение простое: вызвать пожарных и не дать разгореться огню, пока они едут, ведь иначе пострадать может не только грузовик. Есть огнетушители, да и до реки вроде не далеко, но вот проблема… Чем её таскать? В бутылочках много не унесешь, а тары в багажниках ни у кого нет.

Как рассказывают корреспонденту «КП» очевидцы, внезапно одного из водителей осенило – ЯЩИКИ! У него в автомобиле как раз завалялась парочка пластиковых. Чуть больше десятка автолюбителей начинают слаженную работу. Кто-то набирает воду из речки, кто-то таскает пластмассовые короба, кто-то разбирается с огнетушителями. Совместными усилиями неравнодушные красноярцы смогли потушить грузовик. А тут уже и пожарные подъехали.

В МЧС сообщили, что водители смогли справиться с ЧП своими силами до прибытия пожарных. Огонь серьезно повредил моторный отсек, пострадала обшивка салона. По предварительной причине, возгорание произошло из-за неисправности некоторых систем грузовика.

Как отмечают сами участники процесса тушения, далеко не все водители спешили таскать ящики с водой. Многие просто стояли со стороны и наблюдали за происходящим, снимали видео, а некоторые и вовсе проезжали мимо.

Страшно представить, какая трагедия могла произойти, если бы не попалось около десятка неравнодушных мужчин, пришедших на помощь.