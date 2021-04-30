Красноярская прокуратура запретила строительство двух новых многоэтажек в «Образцово»

Красноярская прокуратура запретила строительство двух новых многоэтажек. Фото: пресс-служба прокуратуры города

Красноярская прокуратура запретила строительство двух новых домов. После проверки выяснилось, что у застройщика нет разрешения на их возведение. На фоне событий вокруг обманутых дольщиков эта тема сегодня находится на особом контроле и надзорных органов, и правительства региона. Отсутствие разрешения – это риск того, что права инвесторов, которые начнут (или уже начали) приобретать квартиры в будущих многоэтажках, могут быть нарушены.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, застройщик – АО «Фирма «Культбытстрой». Объекты находятся в пятом квартале жилого района «Мичуринский», микрорайон «Образцово» (Кировский район города).

Судя по фото, на месте уже забиваются сваи, работа идет не первый день. Можем предположить, что застройщик – одна из крупнейших компаний города – планирует получить разрешение в ближайшем будущем. Но это нарушение градостроительного кодекса. Прокуратура внесла представление руководству компании: пока не будут оформлены все документы должным образом, стройка будет заморожена.