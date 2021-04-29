Последние новости Красноярска на 28 апреля 2021: исчезновение 8-летнего мальчика, второе за неделю ДТП с трамваем и отмена массовых мероприятий на майские праздники Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 28 апреля 2021.

В Красноярске спасли похищенного со двора незнакомцем восьмилетнего мальчика

Весь день красноярцы следили за судьбой 8-летнего Марка. Мальчик пропал 27 апреля днем. Его искали волонтеры, полицейские и следователи. Нашли ребенка лишь вечером 28 апреля. Выяснилось, что все это время школьник провел в заброшенном доме вместе с неизвестным мужчиной. (подробнее)

Отменят ли массовые мероприятия на майские праздники в Красноярске 2021

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел заседание антитеррористического комитета, на котором было принято решение не проводить массовые мероприятия на майских праздников. Часть отменена, а другая часть пройдет онлайн. (подробнее)

В Красноярске еще одна пенсионерка попала под колеса трамвая

Второе за неделю ДТП с трамваем произошло в Красноярске. На этот раз в Кировском районе он сбил 80-летнюю женщину. Пенсионерка выжила, но получила серьезные травмы. В обстоятельствах разбираются полицейские. (подробнее)

В Красноярске предпринимателя уличили в неуплате налогов на 7 миллионов рублей

Фирма красноярского предпринимателя имела крупную недоимку по налогам. Но вместо того, чтобы погасить задолженность, он скрыл 7 миллионов из 67, полученных в качестве права на уступку требования долга. Возбуждено уголовное дело. (подробнее)

В Красноярске случайно обнаружили внедорожник, угнанный 8 лет назад

Кроссовер Toyota RAV4 пропал со двора на Крайней, 2А еще в 2013 году. Искать машину начали уже тогда, но долгое время дело не двигалось с мертвой точки. Нашли машину совершенно случайно – при проверке документов у водителя, который, кстати, тоже был не в курсе, что ездит на угнанном авто. В итоге иномарку вернули владелице. (подробнее)