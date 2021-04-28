В Красноярске еще одна пенсионерка попала под колеса трамвая Фото: Мария ЛЕНЦ

На этот раз инцидент произошел в Кировском районе Красноярска. Днем 28 апреля на Красноярском рабочем трамвай 7-го маршрута наехал на 80-летнюю женщину. В полиции сообщают, что она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пожилая красноярка выжила, но получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали. За жизнь женщины борются врачи. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, что это уже второе подобное происшествие за неделю. 26 апреля 83-летняя женщина попала под колеса трамвая на Волжской. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

- Полицейские напоминают, что вес трамвая достигает 20 тонн, и он не имеет возможности применить резкое торможение. Сотрудники ОВД обращаются к пешеходам с просьбой переходить проезжую часть только в положенном месте, проведите профилактическую беседу с пожилыми родственниками, - добавили в МВД по Красноярскому краю.

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