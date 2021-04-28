Отменят ли массовые мероприятия на майские праздники в Красноярске 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам безопасности местных жителей на грядущие праздники и проведение традиционных празднований. «КП-Красноярск» выяснила, отменят ли массовые мероприятия в майские праздники в Красноярске 2021.

В совещании принимали участие члены краевого правительства, представители мэрии Красноярска, а также силовые и надзорные ведомства региона. В итоге было принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий. Первомайской демонстрации и парада на День Победы не будет, по крайней мере, оффлайн:

- В прошлом году в связи с известными обстоятельствами нам пришлось отказаться от публичных мероприятий, посвященных 1 мая и юбилею Победы. К сожалению, и в этом году ограничительные меры еще действуют. Сейчас для нас главное – это здоровье людей, поэтому необходимо следить за соблюдением всех необходимых мер предосторожности, - сказал глава региона.

В пресс-службе правительства «КП-Красноярск» добавили, что «Бессмертный полк» в 2021 году пройдет онлайн. Однако локальные мероприятия все-таки могут состояться. Программа в разработке.

Во время майских каникул за соблюдением порядка в усиленном режиме будет следить полиция. Начальник МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий заявил, что для обеспечения безопасности граждан будет предусмотрен полный комплекс мер безопасности:

- На период проведения мероприятий предусмотрено круглосуточное дежурство руководящего состава ОВД, усиление следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования. С целью недопущения актов вандализма запланировано круглосуточное дежурство нарядов полиции у памятных объектов, посвященных Великой Отечественной войне.

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