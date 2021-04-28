В Красноярске спасли похищенного со двора незнакомцем восьмилетнего мальчика

За сутки весь город был засыпан такими вот ориентировками. Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

«Найден. Жив» - никакая другая фраза от поисковиков-волонтеров не вызывает столько радости и облегчения. Сутки красноярцы следили за поисками 8-летнего ребенка, который накануне днем ушел гулять и не вернулся домой. По тревоге были подняты полторы сотни сотрудников полиции, более полусотни волонтеров-добровольцев. С воздуха территорию осматривал квадрокоптер, с Енисей – катер. Весь правый берег Красноярска был буквально усыпан ориентировками, которые расклеивали неравнодушные горожане. Ее показывали на огромном рекламном телемониторе. Люди брали ориентировки в соцсетях у волонтеров, распечатывали и расклеивали на подъездах, остановках, раздавали прохожим и пассажирам в автобусах. Все переживали: только бы нашелся, только бы был живой.

Когда мы попытались пообщаться с мамой мальчика около полудня, но она смогла лишь сказать: «Нет, еще не нашелся». И зарыдала – сказалась тревожная ночь, ведь родители вместе со всеми разыскивали сына.

Полиция меж тем отсматривала все видеозаписи с камер наблюдения и регистраторов, которые были в радиусе поисков. И на одной удалось увидеть, что школьник разговаривает с незнакомым мужчиной, сидевшим на лавке возле подъезда. Это стало зацепкой, которая и вывела оперативников на след.

Как рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск старший помощник руководителя Главного управления (по связям со средствами массовой информации) Ольга Шаманская, выяснить местонахождение ребенка удалось, благодаря оперативным и слаженным действиям всех – следователей, оперативников, волонтеров. Неравнодушные красноярцы сообщили важную информацию, благодаря которой сдалось установить личность того самого мужчины с видео. Действительно, он увел школьника с собой в заброшенный дом и держал его там целые сутки.

В ближайшее время подозреваемого в похищении допросят. Затем, конечно же, следователи побеседуют с мальчиком. Наверняка ему понадобится помощь детского психолога.

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- Пока ничего, нет ни одной зацепки, к сожалению. Ищем, но... Ориентировок уже хватает, их развешивают везде. Что сейчас нужно? Записи с видеорегистраторов, с камер наблюдения. Может, кто-то поймал в объектив ребенка, чтобы мы могли понимать, куда он направился, - рассказывает Оксана Василишина, руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» (подробнее).

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