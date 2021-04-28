В Красноярске предпринимателя уличили в неуплате налогов на 7 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

МВД по Красноярскому краю сообщает, что в 2020 году директор коммерческой фирмы, производящей электромонтажные работы, сокрыл от налоговой службы более 7 миллионов рублей, которые должны были пойти в счет недоимки по налогам.

- В августе 2020 года заключил с контрагентом договор уступки прав требования долга на общую сумму более 67 миллионов рублей, за счет которых должны были быть уплачены налоги, тем самым сокрыл более 7 миллионов рублей от механизма принудительного взыскания, - добавили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве отмечают, что мужчина уже выплатил недоимку вместе со всеми возможными штрафами и пени. Однако от уголовного преследования его это все равно не спасло. В отношении 42-летнего бизнесмена завели уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».