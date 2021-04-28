В Красноярске случайно обнаружили внедорожник, угнанный 8 лет назад

Фото: скрин из видео МВД по Красноярскому краю

Внедорожник Toyota RAV4 угнали в Красноярске в марте 2013 года. Как рассказала владелица авто, иномарку угнали прямо со двора на Крайней, 2А. За это время женщина уже успела переехать в столицу Киргизии Бишкек и потерять всякую надежду на то, что машину найдут.

В итоге автомобиль нашли совершенно случайно. Госавтоинспекторы остановили кроссовер для проверки документов водителя. Во время осмотра машины полицейские заметили, что кузов меняли. Водитель же сказал, что купил Тойоту у знакомого.

Инспекторы начали пробивать автомобиль и выяснили, что машина сменила несколько владельцев и была угнана еще 8 лет назад. Владелицей автомобиля оказался 42-летняя жительница Киргизии. Она вернулась за машиной в Красноярск и поблагодарила полицейских.

- По данному факту дознавателем ОП №5 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 326 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства», - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.