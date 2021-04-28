Последние новости Красноярска на 27 апреля 2021: начало обработки от клещей, строительство виадука на Маерчака и 75 тысяч квадратных метров нового жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 27 апреля 2021.

В Красноярске под колесами трамвая погибла 83-летняя женщина

Трагический инцидент произошел на Говорова в Энергетиках, у остановки «Поликлиника». 83-летняя пенсионерка переходила пути, но попала под трамвай. От полученных травм красноярка скончалась на месте. В обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские. (подробнее)

В Красноярске на улице Маерчака построят парковку на 800 машин и виадук

Все это собираются построить возле БЦ «Баланс». Сейчас на месте будущей парковки – пустое пространство. На место для парковки собираются отвести площадь 5,2 тысячи квадратных метров. Пешеходный виадук же, по мнению властей, должен снять напряженность на одной из самых загруженных улиц города. (подробнее)

Красноярск начали обрабатывать от клещей

Сейчас проходит энтомологическое обследование, чтобы выявить активность и количество паукообразных. Затем участки будут расчищены и обработаны. Начать было решено с Октябрьского района Красноярска. (подробнее)

В Красноярске лихач без прав сбил на переходе 4-летнего ребенка

Еще одно ДТП на Говорова. 29-летний парень без водительских прав рассекал по району, а затем выехал на пешеходный переход, где наехал на 4-летнюю девочку и женщину, которую ее сопровождала. Ребенок получил тяжелые травмы. (подробнее)

В Красноярском крае почти 4 тысячи человек получат ключи от новых квартир

Такие планы озвучили в краевом правительстве на 2021 год. В общей сложности в эксплуатацию введу почти 75 тысяч квадратных метров жилья. Деньги на эти цели выделят Фонда содействия и реформирования ЖКХ, краевого и местного бюджетов. (подробнее)