В Красноярске лихач без прав сбил на переходе 4-летнего ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске лихач сбил ребенка на пешеходном переходе. Это произошло сегодня днем, 27 апреля, на улице Говорова, на правобережье. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе полиции, виновник происшествия – 29-летний местный житель, который был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На этот раз он был трезв, но по каким-то своим соображениям решил пролететь напрямую чрез пешеходный переход. Светофора там нет, но ведь предупреждающие знаки-то возле зебры стоят. В тот момент через дорогу стали переходить женщина, она держала своего ребенка за руку, ВАЗ сбил их двоих. Обеих доставили в больницу, девочка пострадала сильнее, у нее тяжелые травмы.

Добавим, что накануне там же, на улице Говорова, под трамвай попала 83-летняя женщина, она погибла мгновенно.