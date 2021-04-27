Красноярск начали обрабатывать от клещей. Фото: пресс-служба администрации города

Красноярск начали обрабатывать от клещей. Первый этап – подготовка. Подрядчик сегодня, 27 апреля, работает в окрестностях «Озера-парка» в Октябрьском районе. Проводит энтомологическое обследование, которое должно показать активность и количество клещей. Затем участок очистят от мусора и травы, а в сухую и теплую погоду специалисты опрыскают его акарицидными препаратами.

В администрации города рассказывают: препарат не опасен для человека и домашних питомцев. Однако может вызвать аллергию при попадании на кожу. Поэтому не стоит гулять там, где работают люди в спецодежде. Подождите пару-тройку часов, пока препарат не осядет на траву. И еще лучше повремените два-три дня.

В ближайшие дни обследование, подготовку и обработку проведут на первых 50 га городской территории. Это участки, которые нужно обработать в первую очередь по предписаниям Роспотребнадзора. Все они находятся в черте города.

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