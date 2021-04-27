В Красноярском крае почти 4 тысячи человек получат ключи от новых квартир Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае почти 4 тысячи человек получат ключи от новых квартир в рамках программы переселения их аварийного и ветхого жилья. И это – планы на 2021 год. В пресс-службе правительства края рассказали, что для них будет построено и введено в эксплуатацию почти 75 тысяч квадратных метров жилья.

Это 18 многоквартирных домов в Ачинске, Боготоле, Дивногорске, Енисейске, Лесосибирске, Минусинске, Уяре, Ужуре и Новоангарске, а также в Бирилюсском и Енисейском районах. Квартиры будут полностью готовы к приему жильцов – с чистовой отделкой, с благоустроенными дворами.

Деньги выделяются их трех источников: это Фонд содействия и реформирования ЖКХ, краевой и местный бюджеты. Всего – почти 4 миллиарда рублей. Добавим, что программа по переселению из ветхого и аварийного жилья действует в крае с 2019 года. До конца 2025 года стать новоселами должны стать около 19 тысяч человек.