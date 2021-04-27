В Красноярске на улице Маерчака построят парковку на 800 машин и виадук

В Красноярске на улице Маерчака построят парковку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Маерчака собираются построить большую многоуровневую парковку на 800 машиномест, а также пешеходный виадук. Такие планы вынесли на публичные слушания, горожане высказываются положительно. Дело в том, что жилых домов там уже нет, старые двухэтажные развалины несколько лет назад благополучно расселили и снесли. Сейчас на том месте пустое пространство, где паркуют свои автомобили сотрудники и посетители офисного центра «Баланс», СФУ, медицинского центра и других организаций.

Под многоуровневую парковку планируется отвести участок площадью в 5,2 тысячи квадратных метров. А всего площадь объекта составит 27 тысяч квадратных метров. После его строительства проблема с парковкой будет решена.

А для перехода через проезжую часть возведут виадук, как раз на том месте, где сейчас находится зебра со светофором. Такое решение – самое оптимальное, потому что улица Маерчака перегружена транспортом, светофоры добавляют напряженности, а расширить ее нет возможности. Цена вопроса не уточняется, а вот по срокам – оба объекта должны быть сданы до 2023 года.