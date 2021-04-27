В Красноярске под колесами трамвая погибла 83-летняя женщина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске под колесами трамвая погибла 83-летняя женщины. Трагедия произошла накануне, 26 апреля, около 2 часов дня на улице Говорова, возле остановки «Поликлиника» (это правый берег, микрорайон Энергетики). Некоторые подробности рассказали в ГИБДД города. Женщина переходила трамвайные пути. В результате наезда она скончалась. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но приехавшим врачам осталось только зафиксировать смерть.

Вопросов сейчас много: почему пенсионерка не убедилась в безопасности, увидела и не услышала приближающегося трамвая, предстоит выяснить. Наверняка 40-летний вагоновожатый подавал сигналы. И что именно стало причиной смерти – все это будут выяснять следователи.

В госавтоинспекции добавляют, что проезжая часть – зона особого риска, и необходимо быть крайне внимательными при ее пересечении. Даже если загорелся зеленый сигнал светофора на пешеходной переходе, лучше убедиться, что транспорт остановился и готов пропустить идущих людей.