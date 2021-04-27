Глава Лесосибирска наконец разберется с бродячими собаками

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Прокуратура Лесосибирска вплотную занялась вопросом бродячих собак. Оказывается, за один только февраль в больницу обратилось 3 местных жителей после нападения бездомных животных. Как сообщают в ведомстве, была проведена проверка, как муниципалитет исполняет обязанности по отлову и содержанию уличных псов.

Выяснилось, что несмотря на довольно большое количество жалоб лесосибирцев на бродячих и агрессивных собак, администрация города вовремя не заключила контракт на отлов и содержание безнадзорных животных.

Ну а подрядная организация, с которой всё же заключили договор, нарушала правила отлова, содержания, доставки псов и медицинского вмешательства. Сотрудники привозили собак на не подходящем транспорте, и содержали их в помещении, которое совсем не предназначено для животных.

После проверки и выяснения всех обстоятельств, главе города вынесено представление. Теперь ему придется устранить все нарушения, тем более, что этот процесс находится на контроле у прокуратуры.

Напомним, что в Красноярском крае довольно остро ощущается проблема с бродячими собаками. Помимо уголовного дела, возбужденного из-за 5 погибших, найденных со следами укусов, совсем недавно пёс напал на жительницу Сосновоборска, которая просто проходила мимо стаи. Девушка довольно серьезно пострадала – животное сильно прокусило ей ногу, пришлось обращаться за экстренной помощью к медикам.

В краевой столице дела обстоят не лучше, после встречи с уличной собакой двухлетнему ребенку понадобились 60 уколов от бешенства и умения хирургов.

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