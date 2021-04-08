«Хорошо, что там была я, а не маленький ребёнок»: в Сосновоборске на девушку напала бродячая стая собак

"Из меня литра два крови вылилось, не меньше", - рассказывает Анна Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае очередной «собачий» скандал. В этот раз на молодую жительницу Сосновоборска Анну напала стая бродячих псов. И если во многих случаях обсуждающие делятся на два лагеря, где в одном винят пострадавшего, а во втором животное, то тут все гораздо иначе…

- Я шла на тренировку в спортивный центр, когда на меня просто побежали собаки и одна из них цапнула. Честно, я даже не поняла, что собака прокусила мне ногу, я в тот момент подумала, что за пальто, ведь второй укус пришелся именно туда! Настолько я была в шоке, когда они начали меня окружать, - рассказывает Анна.

Следы крови в том месте, где Анну покусала собака. Фото предоставлено Анной

От повторного нападения псов девушку спас таксист. Он на машине поехал в их сторону и разогнал их. Но то, что он увидел – повергло его в шок. Анна истекала кровью и сама этого не замечала, рвана была довольно большая. Мужчина понял, что действовать надо быстро.

Фото предоставлено Анной

- Таксист крикнул мне, что у меня нога разодрана. И только тогда я поняла, что цапнули меня не за пальто. Колготки были мокрые насквозь, возле ноги уже лужица набежала, хотя всё произошло за считанные секунды. Мужчина усадил меня в машину и отвёз в больницу. Всё время, пока мы ехали, из раны сочилась кровь. Из меня, наверное, литра два вытекло. В голове всё мутнело, ощущение, словно ваты напихали. Помню, как в приемном покое врачи кричали, что я сейчас вырублюсь из-за кровопотери. Кстати, так и произошло, я упала в обморок, - делится подробностями Анна.

Фото предоставлено Анной

В тот день девушка особо не присматривалась к ране, было не до разглядываний – множество уколов от бешенства, лекарства, обработка укуса. Рану зашивать не стали, будут наблюдать, чтобы не начался воспалительный процесс. Ведь у бродячего пса в пасти всякая зараза может быть.

Анна говорит, что нормально свою ножку увидела только сегодня на перевязке.

-Мне очень-очень её жалко, укус большой и страшный. Надеюсь, что когда заживёт, то можно будет лазером убрать шрамы. Но это на самом деле не так страшно, как если бы на моём месте оказался бы ребенок. Когда ко мне прошло осознание, что вместо меня там мог стоять какой-нибудь небольшой карапуз, то меня бросает в жар… Это у меня нога, а у малыша могло пострадать серьезно лицо, шея, да его стая загрызть могла бы. И для этого не нужно было бы дразнить собаку, достаточно просто пройти мимо. Там постоянно рядом гуляют дети, недалеко детская площадка, подъезды. Сколько ж трагедий может произойти?!Хорошо, что там была я, а нога заживет.

Оказалось, что в этих дворах несколько лет идёт целая война за стаю бродячих собак. И вот тут жители разделились на два лагеря, одни этих собак кормят, а вторые ходят и оглядываются, чтобы ничего не с ними не случилось. А когда начинаются стычки, то, по словам жильцов микрорайона, заступники собак угрожают даже физической расправой, если их собак не оставят в покое.

- Они так и говорят, мол, носите с собой пирожки и тогда рычать не будут. Кидаться не будут. Им бесполезно что-то доказывать, они нам открыто говорят, что вам придет капец, если наших собак куда-то вывезут или кто-то их потравит. Мы куда только не обращались, целая коллекция отписок уже собрана, никто ничего не делает. А после того, что с Анечкой случилось, так вообще, ходить страшно и детей гулять отпускать, - жалуются сосновоборцы.

Это подтверждает и местный депутат Светлана Исько, которая живет в этом же микрорайоне:

- На протяжение более двух лет, обращаемся с жителями в администрацию по отлову бездомных собак. Потому что стая собак терроризирует жителей, пугает детей и взрослых, нападают на домашних питомцев. О чем неоднократно сообщалось в соответствующие надзорные инстанции. Собаки эти прикормлены другими жителями. И сегодня случилось то, что рано или поздно могло произойти. Нападение собаки на человека. Может после этого случая вопрос с бездомными животными решится? По всем инцидентам с приложением фото и видео материалов будут написаны депутатские запросы.

После случившегося Анна точно решила идти до конца и решить проблему со стаей. Девушка написала заявление участковому на волонтеров, которые кормят собак, заявление в прокуратуру на работников местной администрации и службу отлова. Тем более, что от местных собак пострадала не только она. После того, как девушку покусали, ей в одном из мессенджеров написала её соседка, которая рассказала, что зимой эти собаки напали на её ребёнка и вот только недавно ему перестали ставить уколы для профилактики бешенства.

Скриншот предоставлен Анной

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