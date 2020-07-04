2020-07-04T06:30:47+03:00
Происшествия

В Красноярске растерзавшие кошку бродячие собаки напали на ребенка

История с бездомной стаей во дворе дома на Свердловской продолжается [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске растерзавшие кошку бродячие собаки напали на ребенка. Стоп-кадр видеоВ Красноярске растерзавшие кошку бродячие собаки напали на ребенка. Стоп-кадр видео
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В Красноярске во дворе дома на Свердловской, 6д бродячие собаки напали на ребенка. Как говорят очевидцы, мальчик играл здесь вместе с другими ребятишками, просто хотел пройти мимо, когда свора набросилась на него. К счастью, неподалеку был отец, он отогнал собак, но одна успела укусить мальчика. Мама позвонила в службу отлова, однако там ей ответили: «Рабочий день с 9 до 18. До свидания» - это хорошо слышно на видео, которое появилось в паблике «ЧП Красноярск».

Краснярск, Свердловская 02.07.2020, собаки накинулись на ребенка, видео ЧП Красноярск.

Напомним, что 30 июля здесь же стая собак растерзала кошку – и тоже на глазах очевидцев, а сам момент расправы тоже был записан на камеру уличного наблюдения. Поначалу собак было четыре, через минуту стало больше десятка. Полиция сейчас проводит проверку.

По информации мэрии в указанный двор выехала группу отловщиков. Собак должен будет осмотреть ветеринар и если он поставит диагноз «немотивированная агрессия», то животных навсегда оставят в приюте. Если не установят немотивированной агрессии, то чипируют, стерилизуют и выпустят в среду обитания. То есть… снова во двор?

Добавим, что нашлись те, кто хотел воспрепятствовать отлову бродячих животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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