«Одичавшие собаки гнали нас, как добычу»: продавец из Красноярска рассказала, как спасала ребенка от разъяренных псов

В Красноярске простая продавец павильона совершила без преувеличения героический поступок. На окраине города, в Черемушках, стая собак набросилась на 8-летнего мальчика. Буквально рвала на части, в больнице потом определят состояние как тяжелое, у него множество глубоких ран. Одичавшие собаки, словно волки, сняли с ребенка скальп. Наталья Луговкина спасла ребенку жизнь, рискуя собственной. С голыми руками, не успев схватить даже палки, ринулась в самую гущу, в стаю разъяренных псов.

Как удалось отстоять мальчишку, женщина рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск:

- Сначала ко мне забежал его брат: «Помогите! Там собаки!». Я даже не поверила, мало ли, вдруг дети шуткуют. Решила проверить. Вышла на улицу, а там крики! Все бросила, дверь не заперла, не оделась, как была в рабочей толстовке, так и рванула.

Наталья отбила у собак 9-летнего мальчишку. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

Это находится на отшибе, до домов метров 300 или чуть побольше. Пригорок, а дорога внизу. Рядом автосервис, стоянка и автомасла продают. Там трое мужиков работают, но я и не подумала бежать к ним за помощью. А, если бы и побежала, пацаненка бы уже не спасли.

Добежали мы… Это была жуть. Ребенок упал в яму, пытался выбраться. Одна собака рвала его ноги и бок, голову, шею, лицо, руки – остальные. На голове скальпа не было, бок прожеван до внутренних органов.

Я сначала камнями отбилась, мальчишка второй помогал. А собаки стали нас окружать. Я тогда похватала с земли бутылки, палки, камни. Кричала… Так с грехом пополам и добрались до магазина. Один пес прямо до дверей нас гнал, как добычу. А другие полукругом встали на этом пригорке - следили.

Вчера одну из тех собак я видела. Такого желтого цвета, а пасть черная… Стояла на этом на пригорке и скалилась – там проходил мужчина со своей собакой. Тогда я ноги в руки, бегом в магазин.

… Я тут, на Шевченко, с июля работаю, рядом павильон и склад. В округе собак часто вижу. Они дерутся, проходишь, на тебя рычат. Знаю, если одна из стаи укусила, у остальных может сработать инстинкт, в них просыпается зверь.

Оттуда за 4 остановки живу, на Борисевича. У нас также – обитают эти собаки у теплотрассы. А рядом пешеходная дорожка. Так мимо не пройти – бросаются. А бабульки их кормят, диваны им притаскивают, подстилки делают.

… Я после этого несколько дней не могла уснуть, только урывками. От усталости вырубалась, и все. Пока в деревню не съездила к своим, там удалось выспаться по-человечески.

Но как я могла не среагировать? Я сама мать. У меня дочь этого возраста, 8 лет будет в феврале. Просто материнский инстинкт сыграл или что…

Мама мальчика мне вчера звонила. У него прошли три операции, будет пересадка кожи на голове. Лечится, на физиопроцедуры ходит. Занимается с психологом. Уже на ноги встает, озорничает.

… Муж и дочка мною гордятся, говорят – главное, сама цела и мальчишку спасла.

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