«Шнурок спас моих детей!»: за бездомную собаку, разорвавшую лицо ребенку, вступились жители района

После нападения на 2-летнего ребенка бродячего забрал себе кто-то из жильцов. Фото: центр защиты животных "Соседи".

Шокирующая история с нападением бродячей собаки на 2-летнего ребенка в Красноярске получила неожиданный поворот. За пса по кличке Шнурок (во дворе многоэтажки на улице Норильской его хорошо знают) заступились местные жители. Удивительно: после ЧП он моментально нашел себе дом и хозяев.

Напомним, все случилось 26 марта в районе Мясокомбината. В последнее время он активно застраивается, высотки здесь растут одна за одной. А детские площадки во дворах скромные – не разгуляешься. Тогда как машин вокруг – десятки, а то и сотни. Они плотно окружают игровые зоны.

В тот вечер Алина со своим 2-летним сынишкой Богданом возвращались домой с детской площадки. Протиснулись в проход между машинами, а там прямо на снегу спал Шнурок. Доселе безобидный, во дворе его всегда привечают, балуют вкусняшками. Заметив собаку, ребенок потянулся к ней, чтобы погладить. Перечить сыну Алина не стала.

И тут добродушного пса как подменили: застигнутый врасплох он подскочил и вцепился в лицо малышу. Порвал щеку – хлынула кровь. Пришлось делать операцию, зашивать. Теперь мальчику предстоит серия прививок от бешенства и даже, возможно, пластика.

Малышу предстоит пережить несколько прививок и, возможно, даже пластическую операцию. Фото: предоставлено матерью пострадавшего.

Богдан попал в больницу, ему помогают врачи. К слову, Алина вины с себя не снимает. Только сокрушается: с чего вдруг решила, что собака неопасная, зачем подпустила к ней ребенка?! Но истребить укусившего ее сына пса не призывает.

История неоднозначная. Собака может быть трижды дружелюбной и заступницей других детей. Но в лицо ребенку она все же вцепилась, не столь важно, от неожиданности, или по другой причине - это факт уже останется фактом.

Так или иначе, по правилам, Шнурка должны были отловить и изолировать в приюте – пожизненно. Однако сразу после ЧП он исчез. Были сведения, что пса увезли волонтеры – спрятали от потенциальных мстителей.

По рассказам жителей двора, до этого пес никого не трогал. Фото: центр защиты животных "Соседи".

Но буквально только выяснилось: пес действительно пропал. Правда, зоозащитники здесь не при чем. Узнав о произошедшем, животное почти сразу забрал себе кто-то из местных жителей. Так что теперь у собаки есть свой дом.

- Шнурок передает привет! – сообщают в центре защиты животных «Соседи». - Забрали его не зоозащитники, они попросту не успели. Мир не без добрых людей, и большинство жителей двора очень за него переживали, поэтому акция по спасению была проведена именно ими. Пес вывезен с территории, он в безопасности. И никому не навредит.

В соцсетях тут же посыпались комментарии. Мнения были разные, многие – в поддержку собаки. Шнурок вовсе не агрессор, утверждают местные жители. Более того, иногда даже проявлял себя как герой.

- Этого пушистика невозможно не заметить! - пишут люди. - Одно время гулял с стареньким псом - что-то вроде помесь овчарки. Они возле павильона в обнимочку в морозы спали! И еще часто видела, как рано утром или ночью он ходил по пятам за дедушкой-дворником у павильонов. Потом уже прижился в этом дворе с детишками.

- Эта собака спасла моих детей от другой дворняги. Спасибо огромное тебе,Шнурок. Жаль, что тебя мы больше не увидим в нашем дворе. Дети очень скучают. Доча с радостью встречала по утрам тебя в окно. А сыну приятно было, когда ты нас провожал на прогулки и тренировки.

- Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мальчику - выздоравливать, а Шнурку счастливой жизни!

Мама малыша корит себя, что посчитала собаку неопасной. Фото: предоставлено матерью пострадавшего.

... Между тем стало известно: после нападения собаки на ребенка СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». И снова – на должностных лиц управления дорог, инфраструктуры и благоустройства мэрии Красноярска.

Напомним, год назад дело по той же статье завели после гибели от клыков бродячих собак пяти человек. В халатности обвинили тогдашнего руководителя УДИБ Евгения Петрюка.

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