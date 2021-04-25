В Норильске на горнолыжной базе, где в январе погибла семья, пытаются спустить лавину

В Норильске на горнолыжной базе пытаются спустить лавину. Фото: "Северный город"

В Норильске на горнолыжной базе «Гора Отдельная» 20 апреля специалисты попытались провести принудительный спуск лавины. Снега здесь скопилось очень много, если не принять меры, масса может сойти самостоятельно, с непредсказуемыми последствиями. В северном городе еще долго будут помнить о трагедии, которая произошла в ночь с 8 на 9 января, когда под слоем снега погибла семья из трех человек и чудом выжил 14-летний подросток. Когда стали выяснять причины, оказалось, что из-за коронавируса склон не чистили с осени по причине коронавирусных ограничений. Только вот норильчан дома этими ограничениям не удержишь, они по-прежнему приезжают на Отдельную, чтобы спуститься с горы.

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- Было заряжено 120 килограммов взрывчатки на глубину метр 80 сантиметров. При подрыве снежная масса с места не сдвинулась. Это связано с тем, что снег плотный и обледеневший и не подготовлен к спуску. При взрыве лишь произошел подъем почвы, снег покрылся грязной пылью, – рассказал местному изданию «Северный город» руководитель научно-производственного объединения «Взрывное дело» Вячеслав Буханов.

Напомним, минувшая зима была очень снежной для Норильска. Бывало, что осадки шли по нескольку дней, не прекращаясь. Январская лавина обрушила со склона лишь небольшую часть снежной массы. По оценкам специалистов сейчас там около 45- 50 тысяч кубометров снега. С повышением температуры он тяжелеет, становится рыхлым, опасным.

В ближайшее время, как позволит погода, специалисты возобновят работы. Увеличат количество взрывчатки до 200 килограммов. Освобождать склон от снега будут частями, по 10 – 14 кубометров.

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