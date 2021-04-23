Последние новости Красноярска на 22 апреля 2021: дата общегородского выпускного, мэр – звезда TikTok и создание «Красноярск-Сити» Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 22 апреля 2021.

В Красноярске школьные выпускные приурочат ко Дню города 26 июня

Стала известна дата проведения Дня города и общегородского выпускного. Гуляния начнутся 24 июня, а 26 июня пройдет выпускной. При этом подробная программа мероприятий на День города пока не составлен. (подробнее)

Мэр Красноярска стал звездой TikTok

Глава города впервые попал в TikTok. В сюжете видео с Сергеем Ереминым даже появляется известный ученые Евгений Понасенков. Роликом городская администрация хотела показать, что работа градоначальника – не так проста, как о ней думают люди. (подробнее)

В Красноярском крае обнаружены британский и южноафриканский штаммы коронавируса

Центр гигиены и эпидемиологии Красноярского края обнаружил в регионе два зарубежных штамма коронавируса – британский и южноафриканский. При этом число случаев заражения ведомство не раскрывает. (подробнее)

Губернатор Александр Усс объявил о создании делового квартала «Красноярск-Сити»

Александр Усс анонсировал создание крупного проекта на территории Красноярска. По задумке его реализация должна создать почти 5,5 тысяч новых рабочих мест. Сейчас проект находится на этапе разработки. (подробнее)

«Успел за секунду»: в Красноярске поезд чуть не сбил мужчину

Инцидент произошел еще 20 апреля, но видео попало в соцсети лишь 22 апреля. Пожилой мужчина переходил через пути и лишь в последнюю секунду успел спастись от приближающегося поезда. Оказалось, что пенсионер приехал в Красноярск на электричке и его должен был встретить сын, но почему-то не встретил. (подробнее)