Мэр Красноярска стал звездой TikTok Фото: Мария ЛЕНЦ

Градоначальник впервые попал в TikTok. Видеоролик в своем аккаунте в популярной соцсети разместила мэрия Красноярска. Сюжет незамысловат, но интересен. В первой половине короткого видео показывается настоящая работа главы города, состоящая из бесконечных планерок с подчиненными и проверок деятельности подрядчиков.

Во второй половине показана работа мэра глазами горожан: в ней изображается знаменитый историк, видеоблоггер, путешественник, автор множества научных трудов, режиссер, телеведущий, человек-мем и просто маэстро во всех делах – Евгений Панасенков, расслабленно позирующий на камеру под хит Джея Шона Ride It.

Видео с участием мэра Красноярска за 19 часов собрало почти 3,5 тысячи просмотров. Для начала – очень неплохо. Остальные ролики в тик-ток-аккаунте мэрии показывают новости города под углом юмора. На страницу городской администрации подписаны 295 человек.

Кроме TikTok, у мэрии есть аккаунты и в других популярных соцсетях – Instagram и Вконтакте. В них также публикуются новости и идет общение с красноярцами по различным вопросам.

Сам Сергей Еремин по активности в соцсетях не отстает от коллег по администрации. Он успешно ведет собственный instagram-аккаунт, который пользуется большой популярностью у пользователей.

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Накануне мэр Красноярска Сергей Еремин вместе с супругой прошелся по городу – от центра до правобережной набережной. Всего – около 12 километров. Глава города назвал это событие марш-броском «У реки два берега».(подробнее)