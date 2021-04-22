Губернатор Александр Усс объявил о создании делового квартала «Красноярск-Сити»

Фото: скриншот ежедневного отчета губернатора о проделанной работе за 2020 год

Во время отчета о работе за 2020 год Александр Усс объявил о планах по созданию крупнейшего в Сибири делового квартала «Красноярск-Сити». По задумке, комплекс должен помочь Красноярскому краю стать инвестиционным центром Сибири. В планах переезд ряда крупных компании в Красноярск из других регионов.

Как рассказал глава региона, проекты такого класса призваны не только улучшить инвестиционный климат, но также подтянуть городскую среду в целом, сделать Красноярск и край в целом более привлекательным, как для местных жителей, так и для гостей региона. Губернатор подчеркнул, что создание квартала будет спонсироваться инвесторами: СУЭК, Русал, Русгидро, Полюс.

В рамках реализации проекта «Красноярск-Сити» планируется построить 60 тысяч квадратных метров офисной застройки. Кроме того, комплекс создаст около 5,4 тысячи новых рабочих мест.

Сейчас проект находится на этапе разработки. Когда начнется реализация, и как это будет выглядеть со стороны, мы узнаем чуть позже.