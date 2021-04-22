В Красноярске школьные выпускные приурочат ко Дню города 26 июня Фото: Мария ЛЕНЦ

Проведение Дня города и выпускных обсудили на заседании комиссии по соцразвитию Горсовета. Как сообщают Gornovosti, было принято решение совместить два праздника. Таким образом, День города пройдет с 24 по 26 июня, а общегородской выпускной – 26 июня с 18:00 по 22:00 на острове Татышев.

В рамках празднований на Татышеве предусмотрена развлекательная программа и даже дискотека, но окончательного плана мероприятий пока нет. Однако уже известно, что в рамках Дня города-2021 пройдут Российская робототехническая олимпиада, Международный форум парков, Гастрономический форум и «Подиум зрелой красоты». При этом выпускной не обойдется без коронавирусных ограничений.

Как рассказала руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова, выпускные отдельных классов разрешены не будут, как и традиционное проведение праздников в кафе и ресторанах:

- У нас будет выпускаться примерно 6 тысяч одиннадцатиклассников. Мы считаем, что нам необходимо заложить новую традицию проведения выпускных балов. Выпускной на открытом воздухе — это не только требование сегодняшнего дня, но и прекрасная альтернатива посиделкам в ресторанах. По нашим данным, от выпускных в ресторанах сегодня отказываются порядка 27% выпускников, потому что их родители не в состоянии нести такие расходы. Да и детям это не интересно, это больше нужно родителям.

Напомним, что в 2020 году День города в краевой столице впервые прошел в онлайн-формате. Привычному проведению празднований помешала пандемия коронавируса.