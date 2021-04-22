В Красноярском крае обнаружены британский и южноафриканский штаммы коронавируса

Мониторинг проводил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Исследования показали, что в Красноярском крае зарегистрирована циркуляция мутировавших штаммов коронавируса – британского и южноафриканского, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Число случаев заражения вышеуказанными штаммами в ведомстве не сообщают. Но по последним данным, в Красноярском крае на 22 апреля зафиксировано 69 422 случая заражения COVID-19. Выздоровевших 64 031 пациент. Погибших – 3 416 человек.

- Всем, и особенно тем, кто имеет какие-то хронические особенности здоровья, лучше поберечься от встречи с вирусом и защитить себя прививкой, - добавили в Роспортебнадзоре Красноярского края.

Добавим, что по данным ВОЗ, так называемый, британский штамм появился в Великобритании в сентябре 2020 года. Южноафриканский штамм был зафиксирован в ЮАР еще раньше – в августе прошлого года.

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