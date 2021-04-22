«Успел за секунду»: в Красноярске поезд чуть не сбил пенсионера

Фото: скрин из видео ЧП Красноярск

Инцидент произошел на станции «Енисей» в Красноярске 20 апреля. На кадрах видно, как дедушка буквально за долю секунды успел выбраться на перрон из-под надвигающегося поезда.

В пресс-службе КрасЖД «КП-Красноярск» рассказали, что пожилого мужчину увидели случайно, когда он собирал вещи, разбросанные по путям.

Оказалось, что дедушка приехал на станцию «Енисей» на электричке. Его должен был встретить сын, но по какой-то причине не встретил. С собой у мужчины было несколько очень тяжелых сумок, которые он не мог поднять.

Оставшись в одиночестве на станции, пенсионер начал переносить сумки через железную дорогу. Именно в этот момент начал двигаться поезд. Одну сумку дедушка смог откинуть, вторую не успел – осталась под поездом. В итоге мужчина чудом выбрался из-под поезда, а затем начал собирать вещи, раскиданные по путям. Ему помогли молодые люди, снимавшие видео.

В пресс-службе КрасЖД напомнили, что железная дорога – это источник повышенной опасности.

Переходить пути во время движения поезда – опасно для жизни. Часто подобные нарушения приводят к трагедии. Кроме того, запрещено стоять возле путей, так как вихрь воздуха может затянуть под состав.

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