Раненого ребенка нашли на балконе: стали известны подробности нападения на 9-летнего школьника в Красноярске

Стали известны подробности нападения на 9-летнего мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро 9 апреля состояние раненого 9-летнего ребенка стабильное, средней степени тяжести. За него все переживают, но угрозы для жизни нет. Вся необходимая помощь оказана, он находится под пристальным наблюдением врачей. Такую информацию сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона Ирина Скуднова:

- Ребенок был доставлен в приемное отделение детской хирургии, осмотрен дежурным хирургом и анестезиологом. Состояние на момент поступления средней тяжести. Реанимационные мероприятия не потребовались. Проведена экстренная операция под общим наркозом: рану обработали, наложили швы и асептическую повязку. Все манипуляции длились 40 минут. Сейчас мальчик находится в детском хирургическом отделении больницы, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, вся необходимая помощь оказывается.

А следователи сейчас устанавливают события вчерашнего вечера, когда 46-летний пьяный неадекват набросился с ножом на школьника, случайно заглянувшего в дверь его квартиры. Все произошло на улице Молокова (район и дом вполне благополучные, это самый быстрорастущий, Советский район Красноярска) накануне, 8 апреля, около 20 часов. Вот что удалось выяснить на этот час, на месте был корреспондент "КП":

Во дворе дома, где все произошло, сейчас работают журналисты Фото: Мария ЛЕНЦ

- Соседи рассказывают: одна из жительниц услышала крики в подъезде. Ей показалось, что звали на помощь – то ли женский голос, то ли детский. Сама не пошла, все-таки вечер. Отправила мужа, он уже как раз вернулся домой после работы. Он выглянул, прислушался – тихо. Решил на всякий случай спуститься вниз за один этаж. Там и постучался в дверь, которая показалась ему подозрительной.

Сначала соседу никто не отвечал, потом дверь приоткрылась и выглянул пьяный,- практически в неадеквате, мужчина. Сразу стало понятно - что-то не так, сосед схватил его буквально за шиворот, выволок на площадку, но дверь... захлопнулось. Тем временем, открывались двери других квартир, кто=-то вызвал полицию. Быстро приехал наряд росгвардии, вскрыли двери...

Судя по страницам в соцсетях, у Андрея В. есть сын, по возрасту чуть помладше того ребенка, которого он, по сути, спас. Не побоялся броситься на агрессивного, перепившего мужика, - да он, говорит, не смог бы пройти мимо в любом случае.

Квартира, в которой все произошло, сдается посуточно Фото: Мария ЛЕНЦ

Раненого 9-летнего мальчика нашли на балконе. То ли ударивший ножом пытался его спрятать, то ли ребенок бежал туда из квартиры, спасаясь - сам мальчишка еще не может рассказать. .

Рана была ножевая, в области шеи. Хирургам 20-й больницы мама ребенка, которая дежурит в палате, уже передала поклон. Как и спасителю сына.

Следователи сейчас восстанавливают картину шокирующих событий. Пока версия такова: ребенок шел в гости к другу, поднимался наверх пешком. увидел, что дверь одной из квартир приоткрыта, решил заглянуть. Внезапно его схватил за одежду "словивший белочку" мужчина - квартиру он, по данным следствия, снимал. Затащил ребенка внутрь, захлопнул дверь, схватил нож и ударил второклассника в шею. Потом, когда услышал стук в дверь, вытащил и спрятал его на балконе.

Под тяжестью неопровержимых улик 46-летний подозреваемый со всем признался. Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд определит ему меру пресечения. Следствие будет настаивать на том, чтобы его поместили под стражу.

Двор дома, где все произошло Фото: Мария ЛЕНЦ

Остается добавить, что обвиняемому в нападении на школьника грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

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