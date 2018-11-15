10-летняя каратистка отбилась от насильника

«Страшно детей во двор выпускать, что это такое?! Кто-нибудь, примите уже этот закон против насильников!» - такой комментарий появился накануне вечером в социальной сети в паблике «ЧП Лесосибирск». Там опубликовали информацию, что какой-то мужчина напал на девочку прямо во дворе дома, вечером. Ей чудом удалось спастись от него.

Школьница отбилась от насильника..

В следственном комитете подтвердили: да, все произошло 14 ноября, около 19 часов. 10-летняя спортсменка шла на занятия по карате в спортзал своей школы. Идти было недалеко – через двор мимо хоккейной площадки. Девчушка брела по снегу, в руках была сумка со спортивной одеждой. Неожиданно из темноты на нее налетел мужчина, повалил на землю и потребовал раздеться. Девочка стала кричать и звать на помощь. Отбивалась, как могла.

Все это попало на камеру уличного наблюдения. Качество записи оставляет желать лучшего, но даже так видно, как мужчина уронил ребенка на снег и начал избивать его кулаками. Отчаянные крики услышала женщина из соседнего двора, прибежала и отвлекла внимание насильника на себя. Девочка воспользовалась этим и убежала. Мужчина попытался ее догнать, но бежать со спущенными штанами оказалось непросто.

Домой девочка прибежала с разбитым лицом, перепуганная. Родители тут же вызвали полицию. Искать нападавшего начали сразу же, не дожидаясь утра, по горячим следам. И через несколько часов его задержали.

«Сегодня муж с ребенком были в приемном покое вечером, там была эта девочка, под глазом большой синяк. Подъехала полиция с задержанным и девочка выходила на опознание этого мужика, вроде кого надо задержали, девочка его опознала» - рассказала пользовательница соцсети.

На 43-летнего местного жителя завели уголовное дело по статье «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней».