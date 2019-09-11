2019-09-11T05:23:38+03:00
Происшествия

Напавшего на третьеклассницу в Красноярске насильника-педофила скрутили соседи

Подозреваемого поймали и передали полицейским [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Напавшего на третьеклассницу в Красноярске насильника-педофила скрутили соседи.Напавшего на третьеклассницу в Красноярске насильника-педофила скрутили соседи.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Советском районе Красноярска напавшего на третьеклассницу насильника-педофила остановили соседи. Об этом диком случае «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников.

Все произошло 31 августа на улице Ферганской. Как рассказали жильцы дома, около пяти часов вечера подозреваемый накинулся на ребенка прямо в подъезде. На крики выскочили соседи. Они скрутили насильника и держали его, пока не приехали полицейские.

Девочка очень испугалась, но помощь подоспела вовремя, самого страшного не случилось. Как выяснилось позже, на нее набросился 37-летний мужчина, который тоже живет неподалеку. Он нигде не работает, ранее был судим за кражу.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит серьезный срок. Максимальное наказание по статье - двадцать лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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