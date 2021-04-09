«Втащил незнакомого ребенка к себе через приоткрытую дверь»: парень спас 9-летнего мальчика, которого в квартире ударил ножом в шею неадекватный мужчина

Андрей не считает свой поступок чем-то геройским. Говорит, что если бы все так поступали, было бы легче. Фото: соцсети и Мария ЛЕНЦ

Шокирующее событие, которое сейчас обсуждают в Красноярске. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на 9-летнего мальчика. Будем называть вещи своими именами – неадекватный пьяный мужчина. Потому что ударить ножом ребенка в шею не сможет ни один человек в здравом рассудке. Произошло это вечером 8 апреля, около 20 часов, в одной из многоэтажек на улице Молокова. Это – Взлетка, район вполне благополучный, да и дом тоже: недавно построенный, жильцы молодые, работающие. Кто бы мог подумать, что может случиться такое.

По предварительной версии следствия, третьеклассник Коля*(имя ребенка в интересах ребенка и следствия мы изменили) пришел в гости к своему другу. Ребята вдвоем поднимались по лестнице, им нужно было на третий этаж. Злополучная квартира, где все произошло, находится на втором этаже. Съемная, сдается посуточно, поэтому соседи понятия не имеют, кто туда заезжает и на сколько. Далее события происходят неожиданно...

Подозреваемый признал свою вину. Фото: СК

Следователи сейчас восстанавливают картину шокирующих событий. Версии две. Одна их них: Коля из любопытства решил заглянуть в квартиру через полураскрытую дверь. Это разозлило «словившего белочку» жильца, он схватил перепуганного мальчика и втянул внутрь. А когда тот стал кричать и звать на помощь, ударил его кухонным ножом в шею.

Двор дома, где все произошло Фото: Мария ЛЕНЦ

Но есть и вторая версия – что мальчики поздоровались с незнакомцем, который стоял в подъезде, а тот схватил первого попавшегося ему в руки ребенка и ранил его (второй, - понятно, - совсем маленький, убежал от страха). Следы крови были на стене в подъезде. Следователи проверяют все варианты.

Все могло бы завершиться трагедией, если бы не Андрей Василевский. Он живет в этом же подъезде. Не раздумывая, молодой человек бросился на помощь ребенку.

Услышал крик

- Всё случилось в районе 8 часов вечера, - рассказал Андрей «Комсомольской правде»-Красноярск. - Я был в комнате, когда туда забежала моя жена с огромными от испуга глазами. Она стала рассказывать что-то про ребенка, которого куда-то потащили, он о помощи закричал, а потом все стихло. Занервничала очень, сказала, чтобы я быстрее собирался, торопила меня.

Слышимость в доме очень хорошая, поэтому ошибиться она не могла. Я сразу вылетел в подъезд, но кричащего ребенка там не нашел. Помимо меня и жены, там была еще соседка с собакой. Она подтвердила, что пацана затащили, и показала квартиру. Подойдя к двери, я увидел возле неё капли свежей крови. Стал долбиться в квартиру, но мне никто не открыл дверь. Страшно мне не было, все мысли занимало то, что там внутри маленький ребенок. Мне надо ему помочь любой ценой. Я просто не думал ни о чем, я был уверен, что делаю всё правильно.

Андрей В.

Когда понял, что дверь мне не откроют, поднялся на площадку между этажами. Встал так, что меня из квартиры не было видно, а я вижу дверь хорошо. Отправил жену за сигаретами, понимая, что буду ждать до последнего (параллельно вызвали, конечно, полицию). Я удивился, когда мимо меня прошел парень, здоровый такой, которому я рассказал о кричащем ребенке, что мальчика затащили, мужик удерживает в квартире, а он на меня посмотрел, как на идиота, и просто ушел. Я этого не понимаю.

Жена не успела вернуться (она в это время в полицию звонила), когда дверь квартиры приоткрылась. Я тут же рванул туда, схватил этого мужика за шкирку и вытащил в подъезд, а он в это время ногой захлопнул дверь. Попасть в квартиру я не мог. Начал трясти его, понимаю, он в неадеквате, пытаюсь узнать, где мальчик и что с ним. Скрутил его, но он «включил дурочка», мол, не знаю, какой ребенок, никого не видел и ничего не слышал.

Я не поверил. Стал у него выпытывать, он ни в какую. Но когда он услышал, что к нам едет полиция и родители мальчика, занервничал. Усиленно вырывался, долбился к соседям, завалился к ним в квартиру и хотел скрыться через балкон. Я не дал – вытащил назад в подъезд, скрутил и поставил на колени. В таком положении он и дожидался приезда полиции.

Сложнее было попасть в квартиру, ведь дверь захлопнулась. Но силовики сделали это. И тут Андрей увидел ноги Коли, торчащие с балкона. Он был еще в сознании, но уже путался. Жена Андрея и еще одна соседка разговаривали с ним, не давали еще отключиться до приезда скорой помощи. А он просил не шевелить его и прикрывал рану на шее рукой.

Квартира, в которой все произошло, сдается посуточно Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я не считаю свой поступок чем-то геройским. Если бы все так поступали, было бы легче. За детей разговор должен быть короткий – в обиду не давать никому, никаким чужим мужикам. Повезло, что я успел и мальчик жив. С его родителями я еще не виделся, им сейчас не до того. Надеюсь, что потом смогу навестить парня.

Кстати, герой наш герой родом из Боготола. Андрея там знают только с хорошей стороны.

- Андрей всегда был хорошим мальчишкой, спокойным, размеренным, - рассказала «КП» тетя Андрея, Тамара Ивановна. – Рос без отца, но мама смогла воспитать его настоящим мужчиной. После школы уехал работать в Красноярск. Всегда отзывчивый, помогал матери, бабушке с дедушкой. То он постоянно к нему приезжал, то с дровами возился, то с хозяйством помогал. Что-то прикрутить, починить – умеет все, рукастый. Никогда в обиду себя и других не давал. Мы очень гордимся им. Он достойный мужчина и в очередной раз это подтвердил.

Андрей спас 9-летнего мальчика Фото: соцсети

Осознал, раскаялся...

Благодаря Андрею, подозреваемого задержали сразу же, буквально со следами крови на руках. Пока везли в отдел полиции, пока оформляли протокол, он немного протрезвел. И даже смог вспомнить, что произошло. Если его слова можно назвать признанием, то да – вину признал, раскаялся под тяжестью неопровержимых улиц. Следствие выясняют, кто он, чем занимается, есть ли у самого семья, как он оказался в квартире, имеет ли судимость. Ему грозит очень суровое наказание, вплоть до пожизненного наказания.

Сейчас интересует состояние Коли. В городской больнице № 20 сообщили, что угрозы для жизни нет.

Фото: СК

- Ребенок был доставлен в приемное отделение детской хирургии, осмотрен дежурным хирургом и анестезиологом. Состояние на момент поступления средней тяжести. Реанимационные мероприятия не потребовались. Проведена экстренная операция под общим наркозом: рану обработали, наложили швы и асептическую повязку. Все манипуляции длились 40 минут. Сейчас мальчик находится в детском хирургическом отделении больницы, угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.

Следователи работают на месте ЧП. Фото: СК

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