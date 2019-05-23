«Затащил на веранду и сдавил горло»: в Хакасии неизвестный мужчина попытался убить 7-летнюю девочку на территории детского сада

В Хакасии, в городе Черногорске, мужчина набросился на 7-летнюю девочку прямо на территории детского сада. Затащил на веранду и едва не задушил. И только счастливая случайность спасла девочку – нападавшего спугнули прохожие.

Все произошло 22 мая, примерно в 3 часа дня. Садик находится в центре города, рядом – несколько жилых домов, десятки окон смотрят на детскую площадку. Мимо постоянно ходят люди. Вдобавок вся территория окружена полутораметровым забором и просматривается видеокамерами. Ворота с утра до вечера закрыты, чипы есть только у родителей. Кажется, все сделано для безопасности. Мужчина не мог не заметить камер – наверняка знал о них. И даже попал в объектив одной из них, когда перепрыгивал забор. Спрятался на пустой веранде и стал ждать свою жертву.

У девочки в этом садике работает мама, первоклассница почти каждый день заходит к ней после окончания уроков. Вот и в этот раз она шла по территории, ничего не подозревая, когда из веранды прямо на нее выбежал незнакомец.

- Мужчина схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения. Однако мужчине не удалось довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе СК России по Республике Хакасия.

Напавшего спугнули мимо походили люди, они громко разговаривали. Он тут же выпустил свою жертву и сбежал. А девочка даже не поняла поначалу, что случилось.

- Она пришла к матери и ничего ей не сказала, не пожаловалась. Но потом мать заметила следы на ее шее, странные синяки. И тогда девочка призналась, что какой-то мужчина душил ее. От такого женщина пришла в ужас и тут же вызвала полицию, - рассказали работники детсада «Радуга».

Школьница рассказала все, что запомнила. С ее слов удалось установить, что мужчина был высоким, около 180 сантиметров, ему на вид 40-45 лет. Худощавый, со щетиной на лице, темные волосы средней длины. Одет был в светлую куртку с капюшоном, темные штаны, на голове, возможно, была кепка. И еще: он может сутулиться.

Эту ориентировку сейчас распространяет полиция и следком в поисках возможных свидетелей. Также оперативники надеются на помощь автомобилистов, которые находились недалеко от садика и могли записать подозреваемого на видеорегистратор.

Следствие и полиция просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемом или о его местонахождении, обращаться по телефонам дежурного следственного управления: 8-913-050-00-55 или 02.