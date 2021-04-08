В Красноярске пьяный мужчина набросился с ножом на 9-летнего ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧП в Красноярске в микрорайоне Взлетка. В одном из высотных домов на улице Молокова мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на 9-летнего школьника. Предварительно известно, что он схватил мальчика, затем затащил его к себе в квартиру. А поскольку тот сопротивлялся, подозреваемый ударил его ножом в шею.

Все это произошло на глазах у другого школьника, который закричал, выскочил на улицу и стал звать на помощь. Нападавшего удалось задержать: на шум поспешил другой мужчина, ему удалось его скрутить и удерживать до приезда полиции. Сейчас пострадавший мальчик находится в реанимации в 20-й больницы. Его состояние тяжелое.

Это была первоначальная информация. Удалось выяснить подробности происшествия. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, ребенок пришел к другу и в подъезде заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь квартиры. Мальчик сопротивлялся и громко звал на помощь. Тогда подозреваемый ножом нанес ему удар в шею. Все это произошло около 20 часов вечера.

Нападавшему 46 лет. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном, дав признательные показания. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста.

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