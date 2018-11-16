2018-11-16T10:54:10+03:00
Происшествия

Напавшему на 10-летнюю каратистку грозит до 20 лет лишения свободы

Подозреваемого задержали лесосибирские полицейские за неадекватное поведение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стали известны новые подробности нападения на 10-летнюю девочку в ЛесосибирскеСтали известны новые подробности нападения на 10-летнюю девочку в ЛесосибирскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня утром, 16 ноября, суд Лесосибирска вынес решение об аресте подозреваемого в нападении на 10-летнюю девочку. Напомним, это произошло два дня назад, во дворе одного из многоэтажных домов города.

Школьница отбилась от насильника..

14 ноября около 19 часов девочка шла в школу на секцию карате, когда на нее из темноты набросился незнакомец, повалил на снег и потребовал раздеться. Девочка оказала яростное сопротивление, кричала и отбивалась. Даже после того, как напавший несколько раз ударил ее, она продолжала отважно бороться с ним. Ее крики услышала женщина, она спугнула насильника. Когда он отвлекся на женщину, девочка смогла убежать.

В пресс-службе краевого следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили новые подробности:

- Экипаж патрульно-постовой службы, который нес дежурство в этом районе города, заметил подозрительного мужчину. По внешним признакам он был сильно пьян, вел себя неадекватно, документов при себе не имел. Поэтому его решили доставить в отделение полиции для выяснения личности.

Как только мужчину посадили в машину, пришла ориентировка из дежурной части. Ее направили всем дежурным нарядам полиции. Экипаж ППС сравнил внешность задержанного с ориентировкой, сомнений быть не могло: тот самый подозреваемый.

Девочку сразу же после происшествия доставили в больницу, чтобы проверить, все ли у нее в порядке. Врачи отметили сильные ушибы на лице ребенка. Подозреваемого доставили сюда же, в больницу, на опознание, девочка его сразу признала.

Известно, что это житель Лесосибирска, ему 43 года. Ранее был судим за кражу, но это было в 90-х годах и судимость уже погашена. Женат и сам воспитывает ребенка. Что заставило его напасть на 10-летнюю девочку, толком пока не объяснил, - может, еще не придумал, как смягчить наказание... На него уже завели уголовное дело по двум статьям: части 3 статьи 30 и по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. (Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней).

В данном случае, объясняют следователи, тяжесть наказания не будет зависеть от того, совершено преступление или нет - этого не случилось по независящим от него причинам. То есть изверг до последнего нападал на ребенка и совершил бы задуманное, если бы ему не помешали, если бы сама девочка не оказала активное сопротивление. Так что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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«Страшно детей во двор выпускать, что это такое?! Кто-нибудь, примите уже этот закон против насильников!» - такой комментарий появился накануне вечером в социальной сети в паблике «ЧП Лесосибирск». Там опубликовали информацию, что какой-то мужчина напал на девочку прямо во дворе дома, вечером. Ей чудом удалось спастись от него (подробнее)

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