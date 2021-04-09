Последние новости Красноярска на утро 8 апреля 2021: из спячки выходят бурундуки и клещи Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги прошедших суток. Публикуем последние новости Красноярска на утро 8 апреля 2021 года.

В нацпарке «Шушенский бор» проснулись бурундуки

Грызуны начали просыпаться в Шушенском бору. Начать активность зверькам не помешала даже затянувшаяся непогода. Первые бурундуки вылезли из своих нор еще в начале апреля, а сейчас уже во всю хозяйничают в лесу. (подробнее)

В Красноярском крае зарегистрировали первый укус клеща в 2021 году

Выходят из спячки не только бурундуки, но и клещи. Встречи с этими представителями фауны не такие приятные. Первым, кому не повезло столкнуться с этим членистоногим, стал житель Шушенского района. Жители Красноярска также начали замечать клещей, но укусов людей пока не зафиксировано. (подробнее)

Родители красноярских школьников теперь будут контролировать качество горячего питания

После серии отравлений в школах Красноярска к проверкам столовых привлекли родителей учеников. Красноярцы объединяются в комиссии и инспектируют пищеблоки. Сегодня, 8 апреля, родители проверили столовую школы №147. Теперь проверки будут регулярными. (подробнее)

У красноярского автобуса на ходу отвалилось колесо и протаранило иномарку

У 65-го маршрута колесо отвалилось во время движения и влетело в проезжающую мимо иномарку. Инцидент произошел на Щорса в Кировском районе. Оказалось, что всему виной некачественная запчасть. К счастью пострадавших нет, а специалисты разбираются в произошедшем. (подробнее)

Всё из-за нехватки зарплаты: жительница Красноярска продавала абонементы фитнес-клуба мимо кассы

Сама девушка рассказала, что пошла на такой шаг из-за низкой зарплаты. Выяснилось, что ей удалось продать «мимо кассы» 17 абонементов. Заработала предприимчивый администратор около 300 тысяч рублей. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «присвоение». (подробнее)