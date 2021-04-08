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Общество8 апреля 2021 10:40

В Красноярском крае зарегистрировали первый укус клеща в 2021 году

Это произошло в Шушенском районе
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Клещи потихоньку начинают просыпаться от спячки

Клещи потихоньку начинают просыпаться от спячки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировано первое присасывания клеща в этом сезоне. Как сообщает Роспотребнадзор, впившийся в кожу клещ был обнаружен в Шушенском районе. К счастью, инфицирован он не был.

До этого несколько дней назад жители Красноярска также увидели первого проснувшегося клеща. Насекомое было замечено в Октябрьском районе, недалеко от озера на Мясокомбинате. Членистоногое обнаружили 3 апреля, красноярцы сняли клеща со своей собаки.

В Управлении Роспотребнадзора рассказали корреспонденту «Комсомолки», что сейчас возможно провести иммунизацию проводить по экстренной (ускоренной) схеме, при которой вакцина вводится 2-х кратно с интервалом 1 месяц. Главное поставить её не позднее, чем за 2 недели до посещения очага энцефалита. Затем нужно будет проводить ревакцинацию каждые 3 года. Также в ведомстве напомнили, что жителям края нужно не забывать о мерах личной профилактики при посещении окрестностей города и дачных участков.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие участки в Красноярске будут обработаны от клещей, как защититься от укуса членистоногих и что делать, если всё же насекомое присосалось.