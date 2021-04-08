В красноярском нацпарке проснулись бурундуки

Фото: Элинор Пэйт

В Шушенском бору стали просыпаться первые бурундуки. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, сибирские грызуны были замечены в Перовском лесничестве. Они вышли из полугодовой спячки ровно «по графику».

Засыпают шустрые, полосатые грызуны в конце октября и спят до начала апреля. Иногда бурундуки просыпаются, подкармливаются заранее приготовленными запасами и вновь засыпают.

Как рассказывают сотрудники «Шушенского бора», после пробуждения они лакомятся первой зеленью, так как им необходимо пополнить запас витаминов в организме. Помимо свежих зеленых побегов в апреле зверьки кормятся почками древесных растений, семенами, насекомыми и моллюсками. Летом полосатый гурман переключится на ягоды и грибы, а в Горном лесничестве основой его рациона являются кедровые орешки.

В этом году первая встреча с бурундуками состоялась первого апреля, затем они осваивались и просыпались окончательно. К 8 числу полосатики уже освоились после гибернации и активно носятся по лесничеству.