Родители красноярских школьников теперь будут контролировать качество горячего питания

Родители ежедневно снимают пробы с горячих блюд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске теперь за школьным питанием будут следить и родители учащихся. Как сообщает правительство края, 8 апреля была проверена столовая школы №149. В целом родители остались довольны.

Столовую и пищеблок школы №149 родители учеников посетили вместе с заместителем министра образования края Александром Молодкиным. Комиссия осмотрелась и пообщалась с сотрудниками кухни. Затем были сняты пробы с приготовленной еды. Последнее, по словам родителей, они делают ежедневно.

Как отмечает Светлана Дорошенко, член родительского комитета школы №149, во время проверки еда комиссии понравилась. Каша в меру сладкая, рис проваренный, блюдо горячее и вкусное. Претензий глобальных нет. Где-то, конечно, бывают мелкие недочеты. Детей в столовую приходит очень много, в школе этот процесс отрегулирован, и соблюдаются все меры безопасности – сотрудники кухни всегда в масках и перчатках.

Теперь такие проверки будут регулярными, контролировать качество родители будут совместно с сотрудниками краевого министерства образования и общественными организациями.

- По поручению Губернатора в регионе началась модернизация существующей системы школьного питания. Стоит задача сделать ее максимально прозрачной и открытой. Мы внимательно следим за качеством и безопасностью используемых продуктов. Контролироваться будет каждый этап движения продуктов к столу школьника. Например, два дня назад мы проверяли условия хранения продукции на складах поставщиков. Очень важно, что к этому процессу подключились родители и общественные организации, - рассказывает Александр Молодкин, заместитель министра образования Красноярского края.