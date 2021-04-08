Всё из-за нехватки зарплаты: жительница Красноярска продавала абонементы фитнес-клуба мимо кассы

Теперь находчивому администратору грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из Красноярских фитнес-клубов администратор решила подзаработать на клиентах. Как сообщают в МВД, вместо того, чтобы продавать абонементы в спортзал как положено, она проводила их мимо кассы и по сниженной цене. Таким образом девушка заработала за 2 месяца больше 300 000 рублей.

Оказалось, что администратор делала это из-за нехватки зарплаты. По версии следствия, девушка смогла реализовать аж 17 абонементов. Она не вносила обновленные данные в программу клуба, давала клиентам одну копию договора, а деньги забирала себе.

Во время расследования администратор фитнес-клуба полностью возместила причиненный ущерб своему работодателю.

В отношении 22-летней находчивой жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело «Присвоение». Материалы уже переданы в суд. Администратору теперь грозит до 6 лет лишения свободы.