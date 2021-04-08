У красноярского автобуса на ходу отвалилось колесо и протаранило иномарку

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

В Красноярске у маршрутного автобуса отвалилось колесо прямо во время движения. Проезжавшей мимо иномарке не повезло – деталь автобуса протаранила заднюю часть автомобиля. Фотографии с места ДТП опубликовали в группе «ЧП Красноярск».

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

Всё произошло на правом берегу, автобус №65 двигался по улице Щорса, немного не доехал до остановки, когда внезапно его колесо покатилось отдельно от маршрута, а затем отскочило в проезжавшую рядом Kia Rio.

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

Перевозчик, обслуживающий данный маршрут, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что всему виной некачественная запчасть. Автобус буквально на прошлой неделе проходил плановое ТО, никаких проблем обнаружено не было.

- Детали все смазаны, видно, что автомобиль регулярно обслуживается. Мы постоянно проводим плановые проверки автобусов, у нас есть для этого все нужные сертификаты, просто не повезло с деталью, - отмечает Анна Ялтонская, - Там уже кто-то говорит, что на фотографиях плесень разглядели, ржавчину. Но это не так, посмотрите внимательно. Мы очень тщательно следим за транспортом, но такое просто предугадать невозможно.

Фото: ЧП КРАСНОЯРСК

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что ДТП было оформлено аварийными комиссарами.