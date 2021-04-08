«Для меня это эмоциональный день»: ушедший в отставку глава Тувы Шолбан Кара-оол попрощался с земляками

Фото: instagram.com/sholban_karaool

7 апреля 2021 года, Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку. Указ подписал президент Владимир Путин. Временно исполнять обязанности будет экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

Уже вечером Кара-оол выступил с обращением к землякам. Бывший глава Республики поблагодарил за поддержку местных жителей и отметил, что шел к сложению полномочий осознанно. Дата отставки также неслучайна, ведь Шолбан Кара-оол вступил в должность председателя правительства РТ 7 апреля 2007 года.

Фото: правительство Республики Тыва, личная страница Шолбана Кара-оола в соцсетях

Бывший лидер региона вспомнил 14 лет на посту главы. Он рассказал, что начало работы было крайне тяжелым из-за политического кризиса в Туве, но добавил, что этот период, хоть и не без труда, но удалось преодолеть, и теперь все рассудит история:

- Начало было очень жестким. В те годы республика находилась в тяжелейшем политическом кризисе, в условиях противостояния парламента и правительства. То напряжение многими забыто, но тогда оно отнимало много сил и времени. На установление политической стабильности ушло четыре года. Вместе мы все преодолели. Я говорю вместе, потому что реформу нашего двухпалатного парламента утвердили на всенародном референдуме.

Кара-оол отметил, что, несмотря на имеющиеся проблемы, его команде удалось решить множество проблем: в энергетической области, строительстве, сельском хозяйстве и социальной сфере:

- В первую очередь мы решали проблемы в энергетической отрасли. Главным наказом земляков на тот момент была поддержка села, наших животноводов, завершили все долгострои, появились новые объекты. Началась большая программа по строительству нового жилья, новых дорог, мостов. Мы делали все возможное, чтобы жизнь в республике улучшалась.

Фото: правительство Республики Тыва, личная страница Шолбана Кара-оола в соцсетях

Также экс-глава Тувы подчеркнул, что доволен тем, чего удалось достичь:

- Благодаря этой поддержке нам не просто кое-что удалось. Мы создали базу для движения на десятилетнюю как минимум перспективу. Я говорю об Индивидуальной программе развития, по которой Тува фактически стала специальным проектом России.

Мне выпала большая честь работать в команде сильных лидеров, мудрых политиков, настоящих патриотов Родины. Сделано много, есть достижения, и заложен хороший задел для дальнейшего развития нашей Тувы.

В конце своего обращения Кара-оол сказал, что сейчас важнее всего сохранить и поддержать стремление местных жителей строить свое настоящее и будущее.

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