Ещё 11 школьников отравились после школьного обеда в Красноярском крае, один из них в больнице

В прошлый раз в "Школе Космонавтики" отравились сразу 18 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Не успел Красноярский край отойти от волны предыдущих массовых отравлений в школах, как вновь были зафиксированы новые случаи. На этот после обеда в столовой пострадали сразу 11 старшеклассников железногорской «Школы Космонавтики». Об этом «Комсомолке» рассказали в Следкоме.

Дети незамедлительно были отправлены к врачу, им уже оказана медицинская помощь. Из 11 школьников в больницу попал всего 1 ребенок. Конкретный возраст отравившихся не называется, известно лишь, что дети учатся с 8 по 11 класс.

На место массового отравления в срочном порядке выехала следственно-оперативная группа совместно со специалистами МРУ №51 ФМБА России. Сейчас в школьной столовой изымаются образцы пищи, берутся смывы с рук персонала и набирается материал для исследования. Выяснить и устранить причину очередной вспышки отравления нужно как можно скорее, пока не пострадали другие.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда в железногорской школе дети травятся, пообедав в столовой. В прошлый раз здесь заболело сразу 18 детей, часть из них была госпитализирована. Сразу после происшествия был уволен шеф-повар «Школы Космонавтики», также прокурорское представление получила администрация школы.

Ведомство обнаружило в работе столовой множество проблем, к примеру, продукция с истёкшим сроком годности, нарушения по маркировке и инвентарю.

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