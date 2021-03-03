«Я сильно удивился»: экс-директор красноярского Центра питания опроверг свое увольнение из-за массовых отравлений

Экс-директор красноярского Центра питания опроверг свое увольнение из-за массовых отравлений Фото: ИВАНОВА Диана

Накануне глава города Сергей Еремин в своем «Инстаграме» сообщил, что о тревогу по поводу массового отравления детей в красноярских школах забили, когда стали поступать первые сообщения от родителей в социальных сетях и мессенджерах: «Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих». Скажем сразу - мэр не называл ни должностей ни фамилий своих подчиненных, попавших «под раздачу». Но из неофициальных источников распространилась информация - один из уволенных – руководитель Центра питания Сергей Брусников. Однако сам он заявил, что информация не соответствует действительности.

- Я сильно удивился, увидев в СМИ сообщения о своем увольнении, - подтвердил «КП» - Красноярск Сергей Брусников (он намерен провести по этому поводу пресс-конференцию в четверг, 4 марта). – Я написал заявление 19-го, в этот же день оно было подписано, в этот же день я получил расчет! А началось ЧП 26 февраля. Это вопрос моей репутации, я человек серьезный, и честный – и буду ее отстаивать. И намерен сказать все, что думаю об организации системы школьного питания (собственно, поэтому я и уволился), эта проблема гремит уже вообще по всей России. Скоро вы все услышите.

Напомним, что в настоящее время количество отравившихся детей – 91. Госпитализированы 46 детей в состоянии средней степени тяжести. Заболевшие дети посещают разные классы в 25 образовательных учреждениях Советского и Октябрьского районов города Красноярска.

По данному факту уже возбуждено два уголовных дела. Первое дело полиция возбудила по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (часть 1 статьи 236 УК РФ). Второе – следственный комитет по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Уже уволены два чиновника городской администрации, руководитель Центра питания и замруководителя управления образования. Прокуратура продолжает проверку и возможно, что будут еще уголовные дела уже в отношении конкретных лиц.

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