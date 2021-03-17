После отравления детей в Железногорске из школы уволили шеф-повара

Прокуратура проводит проверку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорской школе Космонавтики, где накануне отравилось 18 школьников, уволили шеф-повара. Такой указ издал директор КГБУ «Центр питания» после внесенного ему прокуратурой представления. Как сообщают в ведомстве, сотрудник не работает в школе с 17 марта.

Помимо представления директору «Центра Питания», также предостережение высказано и в адрес администрации «Школы Космонавтики». Прокуратура провела выездную проверку и обнаружила в работе столовой множество нарушений, к примеру, продукция с истёкшим сроком годности, нарушения по маркировке и инвентарю.

Со всех продуктов в школьной столовой были сняты пробы, также взяты смывы с каждой поверхности пищеблока. Все это было направлено на лабораторное исследование. Проверка продолжается.

Напомним, что в Железногорске после ужина почувствовали себя плохо сразу 18 школьников. Они обратились за помощью к медикам, 4-х врачи оставили под постоянным наблюдением. Сейчас на госпитализации остаются двое, состояние здоровье у всех пострадавших хорошее.